أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية .. وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء

Print
"الفيصل" اجتمع برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية .. وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية رئيس ملف الرياض 2030 بالشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وبحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام ملف الرياض 2030 الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ركن الضيافة بالجناح السعودي الخاص بملف الرياض 2030 في العاصمة العمانية مسقط الذي افتتح صباح أمس والذي يحكي مشروع الرياض لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم، وعرض بعض من مشروعات البنى التحتية التي ستساعد في جعل الدورة الآسيوية 2030 هي الأجمل والأكثر تطورًا في تاريخ الأسياد.

وشهد الجناح السعودي حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بمحتويات الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.

من جهة أخرى يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر غدٍ الثلاثاء في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.

الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية .. وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء

الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية .. وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

السعودية تعلن وصول شحنات إضافية من لقاح فايزر الأحد والاثنين

السعودية تعلن وصول شحنات إضافية من لقاح فايزر الأحد والاثنين

شبكة عيون الإخبارية