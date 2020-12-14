محافظ الإسكندرية: طوارئ ووضع حواجز بالنقاط النشطة في الكورنيش لصد أمواج النوة القادمة

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الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، مساء اليوم الإثنين، جولة موسعة على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل مع نوة الأمطار القادمة، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال الشريف إنه جرى وضع حواجز على النقاط الساخنة التي تشهد نشاطا في حركة الأمواج على طول الكورنيش وذلك لمنع خروج الأمواج العالية، والتي من المتوقع أن تصل غدا إلى ٤ ونصف متر والمحملة بالرمال والتي تؤدي لانسداد شنايش الصرف بالكورنيش.

وأضاف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس السيئ، فضلاً عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية في ذلك.

وأضاف أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد علي مستوى أحياء المحافظة، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.​