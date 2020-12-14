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"خطة النواب" توافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

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"خطة النواب" توافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي "خطة النواب" توافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

مصراوي Masrawy

10:01 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية فى الدول الأطراف بالاتفاقية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع إن لجنة الخطة والموازنة بدأت عملها في يناير 2016، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتوقف العمل، وبذل أعضاء اللجنة جهد ضخم على مدار 5 سنوات وعملوا في ظل ظروف صعبة ولم نتوقف عن العمل في العطلات أو حتى في ظل جائحة ، وبادلته التحية النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، مؤكدة أن عيسى أثبت كفاءة في إدارته للجنة عبر 5 سنوات وقدم لها الكثير من الناحية الفنية.

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