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وزير الطيران المصري: استثمار سعودي بمطاري القاهرة وسفنكس

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وزير الطيران المصري: استثمار سعودي بمطاري القاهرة وسفنكس وزير الطيران المصري: استثمار سعودي بمطاري القاهرة وسفنكس
قال إنه يستهدف إنشاء قرى بضائع ومناطق لوجستية

وزير الطيران المصري: استثمار سعودي بمطاري القاهرة وسفنكس

كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المصري عن عروض استثمارية من للمنافسة على مشروعات قرى بضائع بمطاري القاهرة الدولي وسفنكس (غرب القاهرة) وقال منار إن وزارته تستهدف إنشاء قرى بضائع ومناطق لوجستية بمطاري القاهرة وسفنكس على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لتولي تلقي العروض الاستثمارية لتنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح الوزير المصري أنه جارٍ توسعة مطار سفنكس بهدف استقبال 900 راكب في الساعة بدلاً من 300 راكب بغرض استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب مع افتتاح المتحف المصري الجديد. وأفاد بأنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع الربط بين مبنى 2 بمطار القاهرة حتى مبنى السيارات متعدد الأغراض بتكلفة 170 مليون جنيه، مؤكدًا افتتاح المشروع خلال شهر يونيو المقبل.

فيما أكد نائب وزير الطيران، الطيار منتصر مناع، أنه تم رفع معدلات التأمين بداخل المطارات المحلية، حيث تم تركيب 22 جهازًا للكشف عن المفرقعات بداخل المطارات بهدف زيادة معدلات تأمين الوفود السياحية التي يتم استقبالها. وأشار إلى أن مطار شرم الشيخ استقبل مليون سائح منذ شهر يوليو الماضي على الرغم من أزمة انتشار .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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