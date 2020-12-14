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استئناف العمل بميناء جدة بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم بقارب مفخخ

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استئناف العمل بميناء جدة بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم بقارب مفخخ استئناف العمل بميناء جدة بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم بقارب مفخخ

مصراوي Masrawy

09:59 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، استئناف العمل بميناء جدة السعودي المطل على البحر الأحمر، بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم بقارب مفخخ.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في إشعار على موقعها الإلكتروني اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، إنه يتم حاليا القيام بمسح عن الأضرار تحت سطح .

وتشير الهيئة إلى أنها "على دراية بتقارير عن حادثة أخرى محتملة في محيط ميناء جدة"، مع استمرار التحقيقات في هذا الأمر.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، غرب المملكة ، على ساحل البحر الأحمر، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير، مؤكدة أن العمل الإرهابي" لم يلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود،أو تأثير في إمداداته".

وذكرت الوارة في بيان لها أن وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

كما أعلنت شركة "هافنيا" للشحن أن ناقلة تابعة لها أصيبت بـ "مصدر خارجي" بينما كانت تقوم بإفراغ حمولتها في ميناء جدة بالسعودية.

وذكرت هافنيا، في بيان على موقها الإلكتروني، أن ناقلة المنتجات النفطية "بي دبليو راين" المملوكة لها أصيبت من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بعد 40 دقيقة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، ما تسبب في حدوث انفجار أعقبه حريق.

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