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رئيس وزراء السودان: ننتظر المجلس التشريعي لعرض مسألة التطبيع مع إسرائيل

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رئيس وزراء السودان: ننتظر المجلس التشريعي لعرض مسألة التطبيع مع إسرائيل رئيس وزراء السودان: ننتظر المجلس التشريعي لعرض مسألة التطبيع مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

09:35 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:
أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن الموقف الحالي للحكومة حول ملف التطبيع مع إسرائيل كما هو، من حيث انتظار المجلس التشريعي المقبل لعرض مسألة التطبيع وبحث إجازته.
وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "ملف التطبيع مع إسرائيل يظل موقفنا هو نفسة سيتم عرضه أو إجازته عبر المجلس التشريعي المقبل".
وكان السودان أعلن أن وفدًا إسرائيليًا أجرى زيارة "ذات طابع فني عسكري" للخرطوم منذ نحو 3 أسابيع مضت، مشيرًا إلى أن محادثات التطبيع "متوقفة".
ونقلت قناة "الحرة" الناطقة بالعربية ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد الفكي سليمان قوله إن الزيارة كانت ذات طابع فني عسكري، مشيرًا إلى أنه لم نعلن عنها في وقتها لأنها ليست زيارة كبيرة أو ذات طابع سياسي، ولذلك الحديث عنها لم يأخذ حيزا كبيرا على مستوى مجلسي السيادة والوزراء.
وأكد أن المحادثات بشأن تطبيع العلاقات "مع الجانب الإسرائيلي متوقفة، لأن هناك التزامات سياسية واقتصادية منذ النقاش الأولي لم يتم الوفاء بها". ولم يعط مزيدًا من التفاصيل بشأن هذا الموضوع.

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