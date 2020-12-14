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مصادر أمنية تكشف عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس بأكتوبر

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مصادر أمنية تكشف عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس بأكتوبر مصادر أمنية تكشف عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس بأكتوبر

مصراوي Masrawy

09:39 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي ، من قبل مجهولين، يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر إن نجم منتخب والزمالك السابق رفض تحرير محضر بالواقعة بقوله "واحد كان راكب عربية حدف طوب ومشي".

ونفى أيمن يونس حدوث حوار بينه وبين ذلك الشخص "أنا معرفوش أصلا.. علشان كده مش عايز اتهم أي حد".

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الشرطة لم تستكمل فحص الواقعة بناء على عدم تقدم أيمن يونس ببلاغ رسمي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق تظهر آثار الاعتداء عليه عبارة عن بسحجات بالذراع والرقبة نتيجة تهشم زجاج السيارة وسقوطها عليه.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن "يونس" لم يحرر بلاغًا رسميًا أو يبلغ شرطة النجدة.

وهاجمت بعض من جماهير نادي الزمالك اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك مؤخرًا خاصة بعد البيان الذي تطرق إلى الموقف المالي للنادي ووجود مديونيات عليه تقترب من المليار جنيه، وحاجة الفريق هذا الأسبوع فقط إلى 60 مليون جنيه.

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