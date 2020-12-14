القبض على المتهم بقتل الطفلة "فاطمة" ببنى سويف

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث بنى سويف من ضبط المتهم بقتل الطفلة فاطمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف تلقت بلاغا من أهالى قرية "قمن العروس" التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف بالعثور على جثة الطفلة فاطمة حبيب إبراهيم 10 سنوات عقب اختفائها من المنزل.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى الطفلة وبإجراء الكشف الطبى عليها تبين إصابتها بكسر فى الفقرات العنقية وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يرتبط بصلة قرابة مع أسرة الضحية. وأمكن ضبطه تمهيدا لاستجوابه.