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الإرياني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

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الإرياني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الإرياني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب
قال إن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية تهديد خطير وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة

الإرياني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة فحسب، بل تهديد خطير وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية.

وجدّد "الإرياني" في تغريدات له التحذيرات، من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي لتلك الأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من مليشيا الحوثي، والتي تأتي في سياق مخطط العبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وقال وزير الإعلام اليمني: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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