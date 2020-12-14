"هيئة عسير" تفعّل حملة "الصلاة نور" بالشراكة مع "التعليم"

★ ★ ★ ★ ★

نشرتها في جميع الوسائل التوعوية بالجهات الحكومية والأهلية

في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير حملة (الصلاة نور) بنشر المحتوى التوعوي للحملة في محيط الصالات الداخلية عبر الشاشات الإلكترونية والرقمية، بمركز خدمة المستفيدين بالإدارة.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أطلقت الحملة التي تهدف لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية للتعريف بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

فيما حث مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري على تفعيل حملة الصلاة نور في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على إقامة الصلاة وتعظيم هذه الشعيرة المباركة. وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهم الله-.