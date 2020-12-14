غدًا انطلاق الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي بجنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

تنطلق غدًا الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة جنوب سيناء.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية انتهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي العام، بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه جرى إرسال كلمة المرور واسم المستخدم للطالب على الإيميل المدرسي الخاص ب office 365، ومن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني:

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وناشد وكيل الوزارة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي باتباع التعليمات الصحيحة التي وردت من الوزارة الخاصة بالدخول على منصة الامتحانات، قائلاً: "لا داعي للقلق من قبل الطلاب لكونه مجرد امتحان تجريبي"، يهدف إلى التأكد من صلاحية الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، وإطلاع الطالب على نوعية الأسئلة الخاصة بنظام التقييم الجديد.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الإثنين، أنه في بداية الامتحان يقوم كل طالب بتسجيل الدخول على منصة الامتحان، ويضغط على أيقونة الاختبار في الشاشة الرئيسية للتابلت، ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب، ويضغط على تسجيل الدخول.

وأكد على ضرورة تسجيل كود الامتحان المكون من 9 أرقام بحرص، ولابد من التسجيل والدخول على المنصة في موعد بدء الامتحان وليس قبل موعد الاختبارات، ويضغط الطالب على أيقونة "بداية" لتظهر له الأسئلة ويبدأ في الإجابة عليها.

ومن جانبه، قال أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمة، إن 478 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي على مستوى الإدارة، بواقع 174 طالبة بمدرسة الزهور الثانوية بنات، و205 طالبًا بمدرسة الشهيد محمود ناجي العسكرية، و46 طالبة بمدرسة جمال عبد الناصر، و29 طالبًا وطالبة بمدرسة الأهرام الرسمية للغات، و12 طالبًا وطالبة بمدرسة الأمل الرسمية للغات، و12 طالبًا بالمجمع التعليمي.​