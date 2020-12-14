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أمن قنا ينجح في إعادة طفل مخطوف بأبو تشت

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أمن قنا ينجح في إعادة طفل مخطوف بأبو تشت أمن قنا ينجح في إعادة طفل مخطوف بأبو تشت

مصراوي Masrawy

09:16 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت أجهزة الأمن في قنا، تحت إشراف اللواء محمد أبو المجد مدير الأمن، من إعادة طفل أبو تشت الذي اختطف صباح اليوم من قبل ملثمين أثناء ذهابه لمدرسته.

تلقى اللواء محمد ياسر مدير المباحث إخطارًا من العميد قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت بقيام مجهولين باختطاف الطفل كيرلس جرجس ٨ سنوات، أثناء ذهابه في الطريق من منزله إلى مدرسته بنجع قنبر بقرية الحسينات الابتدائية بأبو تشت.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام شخصين ملثمين باستيقاف الطفل أثناء ذهابه للمدرسة أمام مسجد النواصر وقاما بحمله في "توكتوك" وفرا هاربين.

نجحت أجهزة الأمن في تحرير الطفل وإعادته لأسرته، بعد تضييق الخناق على المختطفين.

"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف لغز اختطاف "تلميذ أبو تشت"

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