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حظر تجوال في دوز جنوب تونس بسبب أعمال عنف قبلية

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حظر تجوال في دوز جنوب تونس بسبب أعمال عنف قبلية حظر تجوال في دوز جنوب تونس بسبب أعمال عنف قبلية

مصراوي Masrawy

09:27 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات المحلية في ولاية قبلي، اليوم الاثنين، حظر تجوال في معتمديتين في الولاية بسبب أعمال عنف قبلية.

وقرر الوالي فرض حظر تجوال في معتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية بدءا من الرابعة عصرًا حتى الخامسة صباحا.

واندلعت أعمال عنف وشجار يومي السبت والأحد بين أهالي منطقة دوز ومنطقة بني خداش التي تتبع ولاية مدنين، وتسببت في مقتل شخص وجرح 70 آخرين من بينهم حالات خطرة ترقد بالمستشفيات.

ويعود الخلاف بين المنطقتين المتجاورتين، إلى نزاع عقاري على منطقة "العين السخونة" التي تقع في الصحراء وتضم بئر مياه ساخنة. وتطالب كل معتمدية بضم المنطقة.

وتعرضت ممتلكات خاصة وسيارات وأكواخ في "العين السخونة" إلى التخريب والحرق من قبل المتشاجرين الذين تراشقوا بالحجارة واستخدموا بنادق صيد. ومثل هذه النزاعات متواترة في الجنوب التونسي حول ملكية الأراضي والتقسيمات الإدارية.

ويأتي قرار حظر التجوال بعد ساعات من زيارة الرئيس قيس سعيد لولاية قبلي، برفقة برئيس أركان جيش البر وآمر الحرس الوطني، في مسعى لاحتواء حالة التوتر في الجهة.

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