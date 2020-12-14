رئيس كوت ديفوار يشكل وزارة مصالحة لحل الانقسامات الداخلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أبيدجان - ( د ب أ)

أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، اليوم الاثنين، عن إنشاء وزارة للمصالحة أثناء أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة على رأس أكبر مزارع كاكاو في العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال واتارا فى مراسم اقيمت اليوم فى أبيدجان العاصمة التجارية، إن الوزارة ستسعى إلى تحسين التماسك الاجتماعي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ويبدأ واتارا، فترة ولايته فى وقت تعم فيه الانقسامات السياسية العميقة في البلاد.

وفاز واتارا، الذي استمر في إدارة البلاد لمدة 10 سنوات بولاية أخرى مدتها خمس سنوات في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وقاطعتها احزاب المعارضة بعد أن جادلت بأن فترة ولايته الثالثة غير دستورية، حتى بعد أن قرر المجلس الدستوري أنها قانونية.

وتوقفت المحادثات التي من المقرر أن تذلل الخلافات بين الجانبين . وقال واتارا إنه سيتم استئناف المفاوضات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.