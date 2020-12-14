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لندن تشدد إجراءات كورونا للحد من تفشي الوباء

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لندن تشدد إجراءات كورونا للحد من تفشي الوباء لندن تشدد إجراءات كورونا للحد من تفشي الوباء

مصراوي Masrawy

08:59 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ)

شددت السلطات البريطانية، القيود المفروضة للسيطرة على المستجد لأقصى مستوى في العاصمة لندن وأجزاء من شرق إنجلترا.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك، للبرلمان اليوم الاثنين، أنه اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، سوف تدخل مدينة لندن ومنطقة لندن الكبرى وغرب وجنوب مقاطعة أسيكس بشرق البلاد، فضلا عن الأجزاء الجنوبية من مقاطعة هيرتفوردشاير المستوى الرابع من قيود مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف أن هذا الإجراء ضروري تمامًا ليس فقط للحفاظ على سلامة الناس، ولكن لأننا وجدنا أن الإجراءات المبكرة يمكنها أن تمنع وقوع مشكلة أكثر ضررًا واستمرارًا في وقت لاحق.

ولا يسمح لسكان المناطق التي تخضع للمستوى الرابع من القيود الخاصة بجائحة كورونا بالتواصل اجتماعيًا مع آخرين داخل البيوت أو في معظم الأماكن الخارجية ما لم يكونوا يعيشون سويًا، ويسمح للحانات والمطاعم بتقديم خدمات السفري فقط دون السماح بجلوس الزبائن.

وأضاف هانكوك أنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كوفيد-19) في بريطانيا، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة بجنوب شرق إنجلترا.

واستبعد أن تؤدي السلالة الجديدة التي ما زالت تحت الدراسة إلى تقليل تأثير اللقاح الجديد الذي يجري استخدامه للوقاية من فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 85ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 64 ألفا و267 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4013 شخصًا.

ومر نحو 45 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة.

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