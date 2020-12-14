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"الطريقي": تحقق نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات

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"الطريقي": السعودية تحقق نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات "الطريقي": تحقق نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات
نوه بما يحظى به التعليم من دعم سخي من القيادة بكل المراحل والأصعدة

أكد مدير تعليم الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي أن ما تحقق من نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات يأتي بفضل الله ثم بالدعم الكبير من الدولة رعاها الله.

وقال الطريقي : التعليم في المملكة يحظى بدعم سخي من حكومتنا وقادتنا في هذه البلاد وإهتمام بالغ على شتى الأصعدة، إضافة إلى متابعة وزارة التعليم، وما يقدمه المعلمون والمعلمات من عطاء وما يبذله الطلاب والطالبات من جد واجتهاد.

وأكد "الطريقي " أن المملكة صارت بهذه النتائج ثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسن النتائج ، والأولى في تحقيق أحسن تقدم على مستوى جميع الدول المشاركة في العلوم للصف الثاني المتوسط والرابعة في الرياضيات.

وقدم "الطريقي" التهنئة للقيادة الرشيدة ولوزير التعليم وفرق العمل بوصول المملكة إلى ترتيب متقدم على مستوى الدول المشاركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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