القبض على المتهمين بالشروع في سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بالشروع في سرقة شقة كريم عبدالجواد، لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق للإسكواش؛ بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهمان بكسر باب الشقة، ومحاولتهما سرقة محتوياتها.

على الفور حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بمحاولة سرقة شقة كريم عبدالجواد، لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميًا لرجال الإسكواش حاليًا، بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، التي أشرف عليها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، حيث كسرا باب الشقة، وفرا هاربين بعد اكتشاف أفراد الأمن الإداري تواجدهما.

وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.