أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على المتهمين بالشروع في سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بالجيزة

Print
القبض على المتهمين بالشروع في سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بالجيزة القبض على المتهمين بالشروع في سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بالجيزة

مصراوي Masrawy

08:02 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بالشروع في سرقة شقة كريم عبدالجواد، لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق للإسكواش؛ بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهمان بكسر باب الشقة، ومحاولتهما سرقة محتوياتها.

على الفور حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بمحاولة سرقة شقة كريم عبدالجواد، لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميًا لرجال الإسكواش حاليًا، بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، التي أشرف عليها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، حيث كسرا باب الشقة، وفرا هاربين بعد اكتشاف أفراد الأمن الإداري تواجدهما.

وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

شبكة عيون الإخبارية