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إنشاء فرقة للتدخل السريع للقضاء على ظاهرة التسول بأسوان

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إنشاء فرقة للتدخل السريع للقضاء على ظاهرة التسول بأسوان إنشاء فرقة للتدخل السريع للقضاء على ظاهرة التسول بأسوان

مصراوي Masrawy

09:07 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

عقدت نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مسؤولي التضامن لوضع آليات للقضاء على ظاهرة التسول.

وتقرر إنشاء فرقة للتدخل السريع مع إلزامها بارتداء زي موحد حتى يتسنى توجيه كل حالة إلى مكانها الصحيح وللمساعدة على القضاء نهائيًا على ظاهرة التسول بالمحافظة، حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة، وكذا القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، والتي تعد آفة تهدد السلام الاجتماعي.

وأكدت غادة أبوزيد بأن فرق التدخل السريع ستساهم في حماية أطفال الشوارع من مخاطر التعرض للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والإجتماعية، موضحةً أن فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي سيقوم بمتابعة حالات بلا مأوى بعد استقرار حالتها الصحية تمهيدًا لإيداعه بدور الرعاية الاجتماعية.

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