أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أول تعليق من أنقرة بعد فرض واشنطن عقوبات عليها بسبب صفقة "إس 400"

Print
أول تعليق من أنقرة بعد فرض واشنطن عقوبات عليها بسبب صفقة "إس 400" أول تعليق من أنقرة بعد فرض واشنطن عقوبات عليها بسبب صفقة "إس 400"

مصراوي Masrawy

08:58 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:
أعربت وزارة الخارجية التركية، إدانتها ورفضها للعقوبات الأمريكية "أحادية الجانب" التي فرضتها على هيئة رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.
وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الاثنين "ندعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بقرار فرض العقوبات والعودة عن هذا القرار الخطير بأسرع وقت ممكن".
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
ويوم الجمعة، ‏أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.
وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون "كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية "إس 400" من .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

شبكة عيون الإخبارية