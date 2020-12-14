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بعد تصويت نيويورك وبنسلفانيا.. بايدن يحصد 156 صوتًا في المجمع الانتخابي

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بعد تصويت نيويورك وبنسلفانيا.. بايدن يحصد 156 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تصويت نيويورك وبنسلفانيا.. بايدن يحصد 156 صوتًا في المجمع الانتخابي

مصراوي Masrawy

08:57 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات

تقدم الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، في عدد من الولايات أمريكية، في النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد .

ومنحت ولاية نيويورك أصواتها الانتخابية الـ29 لصالح بايدن، كما حصل على 20 صوتًا من ولاية بنسلفانيا، و16 صوتًا من جورجيا، فيما حصد ترامب 15 صوتًا من ولاية كارولينا الشمالية، و18 صوتًا من ولاية أوهايو.

وقالت "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن حصد 156 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 106 لمنافسه ترامب.

وتعكس أصوات الناخبون في المجمع الانتخابي، نتائج التصويت العامة للشعب الأمريكي، والتي عادة لا تكون مخالفة للمصوتين، ما يشير إلى عدم وجود أي تغيير في النتائج.

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