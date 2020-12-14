وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي الـ26 للمجمع العربي للموسيقى

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

ترأست الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ورئيس المجمع العريي للموسيقى، التابع لجامعة الدول العربية، اجتماع المجلس التنفيذي السادس والعشرين للمجمع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع والدكتور هشام شرف مدير المجمع.

في بداية الاجتماع رحبت عبد الدايم بالأعضاء المشاركين ونعت ممثل دولة السودان عثمان مصطفى سليمان، ثم استعرضت جدول الأعمال ووجهت الدعوة إلى أمين المجمع لعرض تقرير أمانة المجمع الذي يغطي مهامها وأنشطتها خلال عشرة أشهر بدأت عقب المؤتمر 25 الذى انعقد خلال فبراير 2020 في القاهرة وتضمن عدد من النقاط هى:

• مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية التى بلغت أعدادها الشهرية منذ انتهاء مؤتمر المجمع الأخير عشرة أعداد مع ثبات مواد كل عدد ب 12 مادة، تحديث موقع المجمع على شبكة الانترنت من خلال سهولة التصفح والوصول إليه عبر استخدام جميع الوسائل الاليكترونية المتاحة، إضافة محرك بحث داخل الموقع لجميع المقالات منذ صدور المجلة الكترونيًا ومع كل عدد جديد، إعلام مشتركي المجلة وأصدقاء المجمع عن كل عدد جديد فور صدوره عبر عناوين بريدهم الإلكتروني، حيث يبدأ العمل بالتحديث مطلع العام الجديد 2021 إلى جانب إدراج قائمة بمحتويات كل عدد باللغة الإنجليزية، إلى جانب اللغة العربية والسعى لإصدار كامل العدد باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية مما يوسع من انتشار المجلة وفائدتها واقتراح آليات التقليل من نسبة المواد المأخوذة من الانترنت وزيادة الاعتماد على مقالات معدة خصيصًا لها.

• مجلة البحث الموسيقي التى صدر منها المجلد الثامن عشر بعنوان "ماضٍ موسيقي عربي عريق في تنوير مستقبل واعد" وتم تزويد المندوبيات الدائمة في جامعة الدول العربية بنسخ منها والاستعداد لإصدار المجلد التاسع عشر وتماشيًا مع التطور في عالم النشر تم طلب الموافقة على أن اصدار نسخة الكترونية بالإضافة إلى النسخة الورقية بدءا من هذا المجلد كخطوة نحو الاستغناء التدريجي عن النسخة الورقية على أن يستتبع الأمر لاحقًا تحويل جميع المجلدات السابقة إلى نسخ الكترونية.

• الاحتفال بيوم الموسيقى العربية الدولي في 28 مارس من العام الحالي والذى جاء إثر تبني جامعة الدول العربية هذا اليوم رسميًا وتعميم ضرورة الاحتفال به في موعده على مستوى جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة وتزامن اقرارر جامعة الدول العربية لهذا اليوم مع انتشار وباء كورونا وانشغال العالم بمخاطره ما جعل الاحتفال في هذا اليوم من سنة2020 بالذات يقتصر على مبادرات في إطار محدود، واعتمد أصحابها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كما تمت مناقشة مشروعات 2021 -2022 إلى جانب الوضع المالي للمجمع.