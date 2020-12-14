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تشكيل فريق أمنى رفيع المستوى لكشف ملابسات حريق ميناء الإسكندرية

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تشكيل فريق أمنى رفيع المستوى لكشف ملابسات حريق ميناء الإسكندرية تشكيل فريق أمنى رفيع المستوى لكشف ملابسات حريق ميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:32 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

انتقلت أجهزة الأمن لمعاينة موقع حريق بميناء الإسكندرية، أسفر عن احتراق محتويات عدة طوابق في أحد المباني.

وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق لتسهيل مهمة رجال الحماية المدنية والإسعاف.

وقال مصدر أمنى إن فريق تحقيق تم تشكيله من قطاعي الأمن الوطني والعام وإدارة البحث الجنئي بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع النيابة العامة؛ للوقوف على ملابسات الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين بالفحص المبدئى عدم وقوع خسائر بشرية حتى الآن. في الوقت الذي يستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان تزامنا مع انتقال فريق من الأدلة الجنائية ومحققى النيابة العامة إلى مكان الواقعة عقب انتهاء أعمال الإخماد.

كانت غرفة عمليات النجدة بالاسكندرية تلقت بلاغا باندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، وأن المخزن مكون من أرضي و4 طوابق على مساحة 1300 م2 تقريباً بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية.

وتم الدفع بـ16 سياراة إطفاء مع انتقال القيادات الأمنية بالإسكندرية ومفتشى قطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم.

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