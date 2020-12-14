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.. محافظ الإسكندرية يتابع إطفاء حريق مخزن ميناء الإسكندرية

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بالفيديو.. محافظ الإسكندرية يتابع إطفاء حريق مخزن ميناء الإسكندرية .. محافظ الإسكندرية يتابع إطفاء حريق مخزن ميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:31 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

انتقل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، مساء اليوم الإثنين، إلى ميناء الإسكندرية، لمتابعة جهود قوات إدارة الحماية المدنية في السيطرة على حريق مخزن البضائع العامة.

كان حريق هائل اندلع، مساء اليوم، بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالمعدات أو تأثير على حركة الملاحة البحرية.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، تسبب الحريق في انهيار أجزاء من مخزن البضائع المكون من أرضي و4 طوابق، ويقع على مساحة 1300م2 بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن جرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظراً لتهالك المبنى، حفاظا على الأرواح.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، عدم حدوث أي انفجارات جراء الحريق، مشيرة إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.

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