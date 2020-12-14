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أبو الغيط يدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

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أبو الغيط يدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودي أبو الغيط يدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

مصراوي Masrawy

08:28 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

القاهرة - (أ ش أ):
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استهداف ناقلة نفط بميناء جدة عبر زورق مفخخ، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة العربية فحسب، وإنما تمثل تهديداً خطيراً للتجارة الدولية ومبدأ حرية الملاحة.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله "إن هذه الأعمال التخريبية مدانة ومرفوضة على طول الخط" معرباً عن التضامن الكامل مع المملكة في أية إجراءاتٍ تتخذها دفاعاً عن أمنها، وصيانةً لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف المصدر أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فضلا عما يمثله من أهميةٍ للتجارة الدولية، مؤكدا أن النيل من استقراره يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي تتعين إدانته والتصدي له.

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