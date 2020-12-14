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مصراوي Masrawy

وكالات

ذكرت شبكة "سي إن إن" مساء الاثنين، أن المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، أصدرت حكمًا ضد دعوى قضائية أخرى للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تسعى لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية من خلال إلغاء الأصوات التي تم الإدلاء بها في مقاطعتي دين وميلووكي ذات الأغلبية الديمقراطية

يشار إلى أنها المرة الثالثة خلال الشهر الجاري، التي تصدر فيها المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن أحكامًا ضد الرئيس ترامب وحلفائه، تطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات.

وتقدم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في عدد من الولايات أمريكية، في النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن حصد 125 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 56 لمنافسه ترامب.

وتعكس أصوات الناخبون في المجمع الانتخابي، نتائج التصويت العامة للشعب الأمريكي، والتي عادة لا تكون مخالفة للمصوتين، ما يشير إلى عدم وجود أي تغيير في النتائج.