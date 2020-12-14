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بالأرقام.. نشاط ملحوظ في حركة التداول بميناء دمياط

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بالأرقام.. نشاط ملحوظ في حركة التداول بميناء دمياط بالأرقام.. نشاط ملحوظ في حركة التداول بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

08:16 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 22 سفينة بضائع وحاويات، خلال تعاملات اليوم الإثنين، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 249 طن كحول و1250 طن كسب صويا، و2445 طن يوريا و724 طن نترات معبأ و10398 طن ملح.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 17809 طن قمح، و6559 طن حديد و851 طن خردة. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 168015 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 21460 طنا.​

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