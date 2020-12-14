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بسبب الحريق.. سقوط أجزاء من مخزن "روما" بميناء الإسكندرية

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بسبب الحريق.. سقوط أجزاء من مخزن "روما" بميناء الإسكندرية بسبب الحريق.. سقوط أجزاء من مخزن "روما" بميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:02 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

انهارت أجزاء من الطابقين الثالث والرابع بمخزن بضائع بميناء الإسكندرية، وذلك جراء الحريق الهائل الذي اندلع به، مساء اليوم الإثنين، دون حدوث أي إصابات.

وأخلت هيئة ميناء الإسكندرية المنطقة المجاورة للمخزن، بسبب تهالك المبنى المكون من أرضي و4 طوابق علوية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.

وأكدت الهيئة أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو المعدات وجاري حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، اندلع حريق في تمام الساعة الرابعة مساءا، في أحد المخازن التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" مكون من 1300 م2 بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

وأضاف البيان أنه جرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء وجارى محاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدة عدم حدوث أي انفجارات جراء الحريق.

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