هيئة ميناء الإسكندرية تكشف تفاصيل حريق مخزن روما

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تفاصيل حريق أحد مخازنها، مؤكدة عدم حدوث أي انفجارات جراء الحادث.

وأوضحت الهيئة، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن الحريق اندلع في تمام الساعة الرابعة مساءً، في مخزن للبضائع العامة، مكون من 1300 م2 بالمنطقة الثانية في ميناء الإسكندرية.

وأضاف البيان أنه جرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء. وجارى محاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، نافيةً وقوع أي إصابات جراء الحريق.

كانت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية تلقت بلاغًا ب نشوب حريق بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة من باب 18 إلى باب 22 بالميناء.

تبين بالفحص أن المخزن يضم بضائع عامة وأخرى مهملة ومستحضرات تجميل وغيرها، ولم يؤثر الحريق على حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية. ​