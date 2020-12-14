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بيرو: المحادثات مع فايزر لشراء 9.9 مليون جرعة لقاح اكتملت تقريبًا

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بيرو: المحادثات مع فايزر لشراء 9.9 مليون جرعة لقاح اكتملت تقريبًا بيرو: المحادثات مع فايزر لشراء 9.9 مليون جرعة لقاح اكتملت تقريبًا

مصراوي Masrawy

08:14 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

ليما - (د ب أ)

اقتربت محادثات بيرو مع شركتي فايزر/بيونتك، لشراء 9.9 مليون جرعة للقاح كورونا الذي تنتجه الشركتان "اكتملت تقريبًا" حسبما قالت وزارة الصحة في بيان على موقعها الإلكتروني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها إن الجرعات الأولى لن تصل إلى البلاد خلال شهر ديسمبر الجاري كما كان يعتقد سابقًا.

وتعاقدت على 13.2 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس، إلا أنه ليس من المتوقع أن تصل قبل النصف الثاني من العام القادم 2021.

كما وصلت الحكومة إلى محادثات متقدمة مع شركات جاماليا وسينوفارم وأسترا زينيكا- أكسفورد وجونسون آند جونسون وكوفاكس وأركتوروس.

وأضافت وزارة الصحة إلى أن بيرو لا تستطيع الالتزام بشراء لقاحات أكثر من احتياجها، على عكس دول أخرى.

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