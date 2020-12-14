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"الخارجية": المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من قائمة الإرهاب

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"الخارجية": المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من قائمة الإرهاب "الخارجية": المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من قائمة الإرهاب

تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في جمهورية السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفًا مهمًا في تاريخ السودان، وأساسًا لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وإذ تثمن حكومة المملكة جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون، مشددة على أن المملكة انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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