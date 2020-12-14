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بندر بن خالد يتوج الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق.. للرجال والسيدات

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بندر بن خالد يتوج الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق.. للرجال والسيدات بندر بن خالد يتوج الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق.. للرجال والسيدات

بندر بن خالد يتوج الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق.. للرجال والسيدات

توّج الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق للرجال والسيدات والتي اختتمت بمحافظة جدة.
وحقق المتسلق حسن الحارثي المركز الأول في فئة الرجال، وفيصل حموي المركز الثاني، فيما جاء عبد الرحمن أبو غزالة في المركز الثالث, ونالت أروى السنتلي المركز الأول في فئة السيدات, وفاطمة قاري بالمركز الثاني وجاءت سارة القنيبط في المركز الثالث.
وأبدى الأمير بندر بن خالد سعادته بعودة نشاط الاتحاد السعودي للتسلق بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، مبدياً ثقته بقدرة الاتحاد على استعادة نشاطه وفق الاحترازات الطبية الرسمية, مثنياً على شريك الاتحاد لإقامة البطولة الوطنية, معبراً عن فخره واعتزازه بجميع شركاء الاتحاد الذين أسهموا في إنجاح العديد من المنافسات والأحداث السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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