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الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأتربة.. والأربعاء ذروة الأمطار

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الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأتربة.. والأربعاء ذروة الأمطار الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأتربة.. والأربعاء ذروة الأمطار

مصراوي Masrawy

07:48 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأتربة والرياح ستستمر حتى الثلاثاء وسيصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة 20 درجة مئوية.

وأضافت في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن التراجع في درجات حرارة الطقس ستستمر حتى بعد غدٍ، لتكون درجات الحرارة على القاهرة يوم الأربعاء المقبل 19 درجة مئوية.

وأضافت أن ذروة الأمطار التي ستبدأ غدًا الثلاثاء ستكون يوم الأربعاء، مؤكدة أن السلوم ومطروح ستكونان من أكثر المناطق التي ستشهد أمطارًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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