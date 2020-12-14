"ابن سينا" تعلن إلغاء تطبيق "علاجي".. والصيادلة تعلن وقف المقاطعة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت شركة ابن سينا فارما والنقابة العامة لصيادلة مصر، الاتفاق على إلغاء الاستثمار في شركة "علاجي تك " المالكة للتطبيق الإلكتروني "علاجي"، ووقف حملات المقاطعة وكافة الإجراءات القانونية.

وفي بيان مشترك، ثمنت النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية الاتفاق وأثنت على موقف ابن سينا فارما.

ومن جانبه أكد الأستاذ محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، ان الشركة حريصة على العلاقة مع الصيادلة حيث أن الشركة نشأت لخدمة الصيدلي المصري الذي يعد محور اهتمامها وسبب نجاحها ولذلك قررت إلغاء الاستثمار الذي أعلنت فيه في نوفمبر الماضي نيتها الاستثمار في شركة علاجي تك المالكة لتطبيق "علاجي" علما بأن إجراءات تعديل هيكل الملكية وزيادة رأس المال الذي كان من المزمع ضخه لم تتم بعد.

وأوضح عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما التزام الشركة بخطتها للتحول الرقمي والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض التكلفة لكل من الصيدلي ولابن سينا فارما بما يخدم نموذج عمل الشركة التي تحقق معدلات نمو إيرادات تفوق معدلات نمو التكلفة بما يسمح بالاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم.

وكانت النقابة العامة لصيادلة مصر، قد قررت منذ نحو شهرين، إيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لتعاقدها مع إحدى التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، مبررة ذلك أن القانون يجرم بيع أي دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلة مرخصة من وزار الصحة يديرها صيدلي، في المقابل تطبيق شركة ابن سينا يرتكب مخالفات قانونية جسيمة بحجة مساعدة المرضى وتقوم ببيع الأدوية إلى الجمهور مباشرة وهي غير مصرح لها قانوناً بذلك.

وبحسب إفصاح شركة ابن سينا فارما، قامت الشركة باستثمار مبلغ ما يقارب 29 مليون جنيه خلال عام 2020 في مشاريع الخدمات الرقمية، ومنها تطبيق ابن سينا فارما، الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، والذي بلغ عدد مستخدميه إلى أكثر من 5 آلاف صيدلية شهرياً، ووصل حجم المبيعات من خلال التطبيق ما يقارن 70 مليون جنيه منذ إطلاقه في يوليو الماضي، كما تخطط الشركة إضافة العديد من الخدمات الأخرى قريباً ليصبح التطبيق منصة متكاملة يمكن للصيدلي من خلالها القيام بكل تعاملاته مع ابن سينا فارما، كما تخطط ابن سينا فارما لاستثمار ما يقار 12 مليون جنيه أخرى في مشاريع الخدمات الرقمية خلال عام 2021.

