أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

من متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الأربعاء ()

Print
من متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الأربعاء (فيديو) من متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الأربعاء ()

مصراوي Masrawy

07:29 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري مع مساء غدٍ الثلاثاء، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة.

وأضافت شاكر، خلال حديثها لفضائية "إكسترا نيوز"، أنّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة تزيد يوم الأربعاء، وتكون متوسطة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتمتد لبعض محافظات شمال الصعيد.

وأوضحت أنّ محافظة الإسكندرية تعرضت للعديد من حالات عدم الاستقرار على مدار فصل الخريف، مشيرة إلى أنّ موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد ستتأثر بها محافظة الإسكندرية غدًا، وتكون الأمطار من متوسطة لغزيرة، ومن الوارد أن يكون هناك تراكمات للمياه خاصة على الإسكندرية والسلوم ومطروح وتمتد لمحافظات الوجه البحري.

الفيديو..

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

شبكة عيون الإخبارية