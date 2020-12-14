مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الإثنين، في تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي بقرية منقباد في محافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم بين سيارة ملاكي رقم "6892 ى هـ ر"، وسيارة ميكروباص رقم"6819 ي ط ا"، ما أسفر عن مصرع "محمد.ع.م" 40 عامًا، وإصابة "ملاك. ن. ع" 20 عامًا، و"محمد. م. ع" 31 عامًا، و"محمد .م. ع" 27 عامًا، و"مصطفى.ح.ع" 20 عامًا، و"عبدالباسط.ز.ش" 27 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​