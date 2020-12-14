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رسميًا.. فوز مرشح "مستقبل وطن" بالمقعد الفردي في الدائرة الثانية بجنوب سيناء

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رسميًا.. فوز مرشح "مستقبل وطن" بالمقعد الفردي في الدائرة الثانية بجنوب سيناء رسميًا.. فوز مرشح "مستقبل وطن" بالمقعد الفردي في الدائرة الثانية بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

07:52 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء اليوم الإثنين، عن الفائز بالمقعد الفردي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بجنوب سيناء، عقب فرز أصوات المقيمين بالخارج.

ووفق نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب، فاز مرشح حزب "مستقبل وطن" حميد سليمان أبو بريك بالمقعد الفردي بالدائرة الثانية.

جرت جولة الإعادة بجنوب سيناء في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن خليج السويس" رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ، بين حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وغريب أحمد حسان المرشح المستقل، على مقعد فردي.

وبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا. ​

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