بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف عن تعطيل للدراسة غدًا الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة، نظرًا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، منذ قليل، يأتي القرار بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من "القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات" وفق للاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية، بحسب القرار.

وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة يأتي في إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين. ​