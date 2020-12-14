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دبلوماسي أوروبي: نرى "طريقًا ضيقًا" لاتفاق بريكست

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دبلوماسي أوروبي: نرى "طريقًا ضيقًا" لاتفاق بريكست دبلوماسي أوروبي: نرى "طريقًا ضيقًا" لاتفاق بريكست

مصراوي Masrawy

07:21 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

بروكسل - (د ب أ)

قال مصدر دبلوماسي أوروبي، اليوم الاثنين، عقب الإحاطة التي قدمها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، إن التكتل يرى الآن "طريقًا ضيقًا" لإبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا طبريكست" قبل نهاية العام.

وقال الدبلوماسى الأوروبى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه على الرغم من التقييمات العامة المتشائمة من قبل قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، "كان هناك بعض التقدم" في الأيام الأخيرة.

وتعهد الجانبان أمس الأحد بمواصلة المفاوضات حول علاقاتهما المستقبلية، مما اهدر عدة اشهر بعد الموعد الذي كان مقررا لابرام اتفاق.

غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، حذرت لندن مرة أخرى اليوم الاثنين، من أنها لن تتخلى عن موقفها المتشدد بشأن المنافسة لإبرام اتفاق بالرغم من أن هذا يشكل عائقا كبيرا في المحادثات.

وقالت فون دير لاين خلال فعالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "المهم الآن هو الانتهاء من أهم سؤال وهو ما إذا كانت المملكة المتحدة تريد دخولاً سلسًا للسوق المشتركة".
وقالت: "إنهم مرحب بهم. ولكن يجب عليهم اللعب وفقًا لقواعدنا لأنها مسألة عدالة لشركاتنا في السوق المشتركة أو تحمل تكلفة الرسوم".

واليوم الاثنين، اتخذ المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطًا أكثر مرونة خلال مؤتمر صحفي، واصفًا عدم التوصل إلى اتفاق بأنه "نتيجة محتملة".

كما أن أي اتفاق يحتاج إلى التصديق، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الموافقة لن تحسم حتى آخر لحظة.

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