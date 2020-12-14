أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72 مليون والوفيات 1.61 مليون

Print
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72 مليون والوفيات 1.61 مليون إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72 مليون والوفيات 1.61 مليون

مصراوي Masrawy

07:20 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، إلى 72 مليون و352 ألفا و268 حالة، حتى الساعة 13:55 دقيقة مساءً حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء,

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه مليون و614 ألفًا و291 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية