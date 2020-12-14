إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72 مليون والوفيات 1.61 مليون

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ)

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، إلى 72 مليون و352 ألفا و268 حالة، حتى الساعة 13:55 دقيقة مساءً حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء,

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و614 ألفًا و291 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.