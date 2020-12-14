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الصحة العالمية تنفي تعرضها لضغوط من إيطاليا لإزالة تقرير حول كورونا

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الصحة العالمية تنفي تعرضها لضغوط من إيطاليا لإزالة تقرير حول كورونا الصحة العالمية تنفي تعرضها لضغوط من إيطاليا لإزالة تقرير حول كورونا

مصراوي Masrawy

07:19 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

روما - (د ب أ)

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تعرضها لضغوط من إيطاليا لإزالة تقرير انتقدها بشأن استعدادها لوباء (كوفيد-19).

وكانت الوثيقة المؤلفة من 102 صفحة بعنوان "تحد غير مسبوق، استجابة إيطاليا الأولى لفيروس كوفيد- 19" قد نشرت على الموقع الإلكتروني للمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يوم 13 مايو، وتمت إزالتها في غضون ساعات.

وقال بيان للمنظمة إنه تم اكتشاف حالات تضارب في الحقائق المعروضة في النص وقام المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا بإزالة الوثيقة من الموقع الإلكتروني، بهدف تصحيحها وإعادة نشرها.

وتابع البيان أنه لم يتم نشر الوثيقة لأنه مع إجراء التصحيحات، كان قد تم تأسيس منصة جديدة للدول لتقييم استجاباتها ومشاركة الدروس التي تم تعلمها.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: "لم تطلب الإيطالية في أي وقت من المنظمة أن تحذف الوثيقة".

وتسلط الوثيقة، التي قدمتها منظمة الصحة العالمية للصحفيين الذين طلبوها، الضوء على أوجه القصور في استجابة إيطاليا الأولى لوباء فيروس كورونا.

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