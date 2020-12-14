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باكو: بدء تبادل الأسرى والرهائن بين أذربيجان وأرمينيا

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باكو: بدء تبادل الأسرى والرهائن بين أذربيجان وأرمينيا باكو: بدء تبادل الأسرى والرهائن بين أذربيجان وأرمينيا

مصراوي Masrawy

07:18 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

باكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأذربيجانية، اليوم الاثنين، بدء عملية تبادل الأسرى والرهائن بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين في أذربيجان، في بيان أوردته قناة " اليوم " ، إن المحادثات التي أجريت "بمشاركة منظمات دولية وقيادة قوات حفظ السلام الروسية"، أسفرت عن "اتفاق مع الجانب الأرمني حول تبادل الأسرى والمحتجزين بناء على مبدأ (الجميع مقابل الجميع)".

وأضاف البيان أن عملية التبادل بدأت في 14 ديسمبر.

من جهتها، قالت ماني كيفوركيان، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرمني، إن الجانب الأرمني بانتظار عودة المجموعة الأولى من الأسرى.

وفي 10 نوفمبر، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وجميع الأعمال القتالية في إقليم قره باغ، وذلك بعد 44 يوما من المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ونص البيان أيضا عن تبادل الطرفين الأسرى وجثث القتلى، إلى جانب إعادة ثلاث مقاطعات أذربيجانية (باتت تحت سيطرة الجانب الأرمني منذ حرب 1992-1994) إلى سيادة باكو، وهي مقاطعات كلبجار ولاتشين وأغدام، ونشر قوة روسية لحفظ السلام قوامها 1960 جنديا لضمان وقف القتال وعودة اللاجئين إلى المنطقة.

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