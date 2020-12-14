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بريطانيا: رصد سلالة جديدة من أسرع انتشارًا

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بريطانيا: رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا بريطانيا: رصد سلالة جديدة من أسرع انتشارًا

مصراوي Masrawy

07:18 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

لندن - (أ ش أ):
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الاثنين إنه تم رصد سلالة جديدة سريعة من خلال الأيام القليلة الماضية قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.
ونسبت صحيفة تلجراف البريطانية إلى هانكوك قوله أمام مجلس العموم إنه بفضل بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات تم رصد هذه السلالة التي قال إنها "تتزايد بسرعة".
وأضاف أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة.
وأردف يقول "لقد حددنا حاليًا أكثر من 1000 حالة إصابة بهذه السلالة معظمها في جنوب إنجلترا على الرغم من تحديد الحالات في ما يقرب من 60 منطقة مختلفة "..موضحا "الأعداد تتزايد بسرعة."
وجاءت تصريحات هانكون في الوقت الذي انتقلت فيه لندن إلى المستوى الثالث من الإغلاق اعتبارًا من بعد غد الأربعاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال هانكوك إن تتابع "باهتمام شديد" ما يحدث والحالات الآخذة في الارتفاع في وسط لندن" مضيفا " أتفهم التأثير على الاقتصاد، لكن النصيحة العامة الواضحة للغاية هي أن مناطق لندن يجب أن تتحرك معًا لأن جميع المناطق تشهد زيادة في الحالات، ونحن بحاجة إلى وقف ذلك".

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مصراوي Masrawy

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