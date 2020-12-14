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"ميناء الإسكندرية": 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في أحد مباني الجمارك

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"ميناء الإسكندرية": 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في أحد مباني الجمارك "ميناء الإسكندرية": 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في أحد مباني الجمارك

مصراوي Masrawy

07:28 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان لها اليوم الاثنين، اندلاع حريق في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، مضيفة أن المخزن مكوّن من دور أرضي و4 أدوار على مساحة 1300 م2 في المنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ومخزن بضائع.

وأوضح البيان، أنه في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وصلت سيارات الحماية المدنية، وبدأ التعامل مع الحريق وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليًا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.

وأضاف البيان، أنه تم إخلاء المنطقة المجاورة للمبنى نظرًا لتهالكه وحدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران، والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر في الأرواح أو المعدات، ولم يحدث أي انفجارات.

وقالت الهيئة، إنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك، فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.​

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