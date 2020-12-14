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منع سفر راكب أجنبي مصاب بكورونا في مطار القاهرة

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منع سفر راكب أجنبي مصاب بكورونا في مطار القاهرة منع سفر راكب أجنبي مصاب بكورونا في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

07:06 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، راكب جابوني مسافر على طائرة للطيران المتجهة إلى الجابون، بسبب حمله شهادة تحليل PCR إيجابية ما يؤكد إصابته بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية حياله ونقله إلى أقرب مستشفى عزل من المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الجابون، تلاحظ إيجابية نتيجة شهادة تحليل PCR الخاصة بأحد الركاب المسافرين، جابوني الجنسية، على الفور تدخل أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين، وتم عزل الراكب واستدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى، لنقله إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

ومن ناحيتها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

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