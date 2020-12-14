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بدون تفويض من أصحاب الحقوق.. ضبط 931 غلاف كتب وملازم دراسية داخل مطبعة

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بدون تفويض من أصحاب الحقوق.. ضبط 931 غلاف كتب وملازم دراسية داخل مطبعة بدون تفويض من أصحاب الحقوق.. ضبط 931 غلاف كتب وملازم دراسية داخل مطبعة

مصراوي Masrawy

07:34 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 931 غلاف كتب وملازم دراسية، بداخل "إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة"، جميعها بدون تفويض بالطباعة وبدون أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بإشراف اللواء ناجح زكي مساعد وزير الداخلية، في ضبط أكثر من 55 ألف مطبوع تجاري داخل مطبعة بمنطقة إمبابة بالجيزة، في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "مسئولي مطبعة – بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة" بطباعة مطبوعات تجارية بدون تفويض بالطباعة وبدون أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة، وتم التقابل مع عامل بها وبالتفتيش في تواجده عثر على "خمسة وخمسون ألفاً ومائتان مطبوع تجاري"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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