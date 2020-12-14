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5 درجات انخفاض وغرق شواطئ دهب.. الطقس السيء يضرب جنوب سيناء (صور)

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5 درجات انخفاض وغرق شواطئ دهب.. الطقس السيء يضرب جنوب سيناء (صور) 5 درجات انخفاض وغرق شواطئ دهب.. الطقس السيء يضرب جنوب سيناء (صور)

مصراوي Masrawy

07:34 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، لموجة طقس سييء، وارتفاع بأمواج البحر في خليجي السويس والعقبة، وسقوط لأمطار متوسطة على عدد من المدن.

وأدت قوة الرياح إلى ارتفاع الأمواج في مدينة دهب، التي تعرضت بعض شواطئها للغرق، بينما بلغت سرعة الرياح نحو 25 عقدة في الساعة.

وأعلن المحافظ اللواء خالد فودة إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة منذ أمس، مع زيادة سرعة الرياح، فيما أشار إلى أن إدارة ميناء نويبع البحري أصدرت قرارًا أمس بغلق الميناء نتيجة سرعة وقوة الرياح. بينما أعيد فتح الميناء صباح اليوم بعد انخفاض سرعة الرياح في منطقة نويبع. ولا تزال حركة العمل تسير بشكل طبيعي داخل ميناء شرم الشيخ الدولي والمطار.

ولفت المحافظ أيضًا إلى أن المحافظة تعرضت لانخفاض درجات الحرارة في معظم المدن، ووصلت في سانت كاترين إلى نحو 5 درجات.

وفي الطور، زادت سرعة الرياح، المصحوبة بالأتربة، بينما لم تشهد المدينة سقوط أمطار، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة.

كما تعرضت مدينة رأس سدر لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة. وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ بها.​

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