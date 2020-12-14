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بلدية مليساء جدة تغلق مستودعات ومعامل تدوير لمخلفات البلاستيك

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خلال جولات رقابية ميدانية

بلدية مليساء جدة تغلق مستودعات ومعامل تدوير لمخلفات البلاستيك

أغلقت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، ثلاثة معامل لحرق وتدوير مخلفات البلاستيك والورق وحرق الإطارات.

كما أغلقت 11 موقعا استغلها مخالفون لجمع السكراب وبيع الأخشاب والطبالي، وتخزين كيماويات مجهولة المصدر في أحياء "السرورية والسروات".

جاء ذلك، خلال جولات الرقابة الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمكافحة الظواهر السلبية ومنع المخالفات في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية، فيصل المالكي، أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأسبوع الماضي، جولات رصدت خلالها عددا من المخالفات تمثلت في معامل لحرق وتدوير مخلفات البلاستيك والورق ومستودعات مخالفة، إلى جانب رصد عدد من المواقع والأحواش تستخدم لتخزين كيماويات مجهولة المصدر وممارسة أنشطة أخرى مخالفة، مشيرا إلى أنه جرى سحب معدات من المواقع واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وقال "المالكي"، إن بلدية المليساء ضمن الحملات الرقابية على المستودعات، بمشاركة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والضبط الميداني والدفاع المدني، أغلقت عشرة مستودعات مخالفة من إجمالي 38 مستودعا، شملتها الزيارة المشتركة، وجرى إشعار 13 مستودعا بعد رصد مخالفات عدة.

وأكد استمرار جهود البلدية والجهات ذات العلاقة في منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

بلدية مليساء جدة تغلق مستودعات ومعامل تدوير لمخلفات البلاستيك

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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