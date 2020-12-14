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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر مؤخرًا، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن حجم الانتشار أسرع من الموجة الأولى، ولكن الأعراض أقل حدة.

وأشارت "أنور" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر لذروة الموجة الثانية نهاية شهر يناير، لافتة إلى أن نسبة الوفيات ليست مرتفعة.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه لا يجب التعامل مع عدوى الفيروس بتهاون، حيث يعتقد البعض أنها عبارة عن دور برد خفيف، وهو أمر غير صحيح.

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