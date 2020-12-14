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"مش دور برد".. العليا للفيروسات تحدد موعد وصول لذروة الموجة الثانية من كورونا

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"مش دور برد".. العليا للفيروسات تحدد موعد وصول مصر لذروة الموجة الثانية من كورونا "مش دور برد".. العليا للفيروسات تحدد موعد وصول لذروة الموجة الثانية من كورونا

مصراوي Masrawy

07:02 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر مؤخرًا، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن حجم الانتشار أسرع من الموجة الأولى، ولكن الأعراض أقل حدة.

وأشارت "أنور" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الاثنين، إلى أنه من المتوقع أن تصل لذروة الموجة الثانية نهاية شهر يناير، لافتة إلى أن نسبة الوفيات ليست مرتفعة.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه لا يجب التعامل مع عدوى الفيروس بتهاون، حيث يعتقد البعض أنها عبارة عن دور برد خفيف، وهو أمر غير صحيح.

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