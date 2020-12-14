واشنطن توقع عقوبات ضد مسؤولين بالاستخبارات الإيرانية بتهمة اختطاف أقدم رهينة أمريكية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

وقعت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات بحق مسؤولين اثنين بالاستخبارات الإيرانية على خلفية اختفاء، والقتل المحتمل، لعنصر بمكتب التحقيقات الفيدرالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان أن "وزارة الخزانة أعلنت تصنيف ضابطين بوزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لضلوعهما بشكل مباشر في الاختفاء والقتل المحتمل لعميل الإف بي آي، روبرت ليفنسون".

وأفاد بيان لوازرة الخزانة الأميركية لاحقا أن الضابطين المشمولين بالعقوبات هما محمد باصري وأحمد خزائي.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرهينة الأمريكية المحتجز لدى إيران هو أقدم رهينة في طهران.

وأضاف أن الرئيس ترامب أكد أن إيران ستُحاسب على استخدامها للاحتجاز وأخذ الرهائن كأداة لـ "الدبلوماسية" وأن الولايات المتحدة لن تقبل بعد الآن الأعذار الإيرانية لما نعرفه. فعلت لليفنسون.