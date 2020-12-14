أخبار عاجلة

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 35 مليون م3

Print
تلبية لاحتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه بالآبار

تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 35 مليون م3

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على تمديد فتح بوابات سد وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك، لتصريف عشرة ملايين متر مكعب إضافية، لتصبح 35 مليون متر مكعب، مع زيادة معدل التصريف عشرة أمتار مكعبة/ثانية، بدءا من غد الثلاثاء، لسقيا الأراضي الزراعية، ورفع منسوب المياه الجوفية.

ومنذ إطلاق فتح البوابات مطلع شهر ربيع الأول الماضي، أصبح الوادي مقصد كثير من المتنزهين، ويشهد توافد الزوار من جميع المناطق، ورافد اقتصادي للمزارعين في زراعة أراضيهم وإنتاج أجود الحبوب والثمار، وتنمية أراضي المراعي والغابات المحيطة بالمجرى.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، وارتفاعه 57 مترا، وطوله عن القمة 384 مترا، ويبلغ طول 179 مترا، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي، في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أنشئت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، وبإجمالي قدره يصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويا.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 35 مليون م3

تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 35 مليون م3

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن

شبكة عيون الإخبارية